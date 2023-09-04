الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما تُفجر عبوات ناسفة..

سرايا القدس بجنين توجه ضربات مكثفة للعدو وتسقط 'مُسيرة'

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين بالضفة المحتلة اليوم الاثنين، استهداف مجاهديها قوة صهيونية اقتحمت أطراف المخيم، بالعبوات وصليات الرصاص،  فيما أسقطوا طائرة مسيرة وسيطروا عليها.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن السرايا قولها في بلاغ عسكري، أن جيش الاحتلال اقتحمت قواته وآلياته "في محاولة فاشلة جديدة"، أكثر من محور بغطاء جوي بطائرات المروحية والمسيرة (درون).

وأشارت السرايا إلى أنه منذ اللحظات الأولى لتسلل القوات الخاصة على محور الحي الغربي تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين من اكتشاف القوة المتسللة واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وخوض اشتباك مباشر معها وإفشال ما كانت تسعى للوصول إليه.

كما وجه مجاهدو السرايا ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي وصلت للحي الغربي وتمركزت على أطراف المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.

واستهدف مجاهدو سرايا القدس، طائرات الاحتلال المسيرة (درون) في سماء المخيم بصليات كثيفة من الرصاص وتمكنوا من إسقاط إحداها والسيطرة عليها.

فيما تمكنت وحدة الهندسة في كتيبة جنين من تفجير سلسلة من العبوات المعدة مسبقاً في آليات الاحتلال محققين إصابات مباشرة فيها، واستهداف عدد من تمركزات قناصة الاحتلال على بعض المنازل.

وأكد مجاهدوا السرايا أن العدو حاول كما في كل مرة أن يفرض قوته على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم بتفجير طائرة مفخخة في حي الحواشين من أجل أن يغطي على صورة الفشل الذي مني به تحت أقدام مجاهدينا.

ث#شاهـد لحظة هبوط طائرة تتبع لجيش الاحتلال قرب #جنين لنقل إصابات.

ووجهت سرايا القدس رسالة للمواطنين الفلسطينيين الصامدين الصابرين في مدينة جنين ومخيمها الصامد مخيم جنين الفداء قائلة: "كنتم ولا زلتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون الغالي والنفيس لصد أي عدوان يشنه هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا".

روابط ذات صلة

'العبوات الناسفة' سلاح كتيبة نابلس الذي يؤرق الاحتلال ويربك حساباته

سرايا القدس: عملية البأس الشديد تأتي ردا على العدوان في نابلس

'سرايا القدس - كتيبة طولكرم' تكشف إعطاب آلية ’إسرائيلية’ ونصب كمائن

استهداف مستوطنة 'بيت حيفر' من قبل 'سرايا القدس- كتيبة طولكرم'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء باقري يدين الهجوم الإرهابي على القوات الباكستانية

النائب عز الدين: محور المقاومة بات قويا جدا وأهدافه قريبة التحقيق

جرافات للاحتلال بحماية 3 دبابات ميركافا تبدأ تجريفا قرب حدود لبنان

فيما تُفجر عبوات ناسفة.. سرايا القدس بجنين توجه ضربات مكثفة للعدو وتسقط 'مُسيرة'

اصابة 6 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين خلال عدوان للاحتلال على جنين

صفارات الإنذار تدوي في المخيم.. بالفيديو.. إصابات خلال اقتحام كبير لجنين وسط اشتباكات مُسلحة