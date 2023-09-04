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مشاركة الأطفال بتقديم الخدمات للمشاركين في إحياء أربعين الإمام الحسين(ع)

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

محمد علي طفل يبلغ من العمر12ر ربيعا من مدينة الناصرية جنوبي العراق، جاء مشيا على الاقدام وهو يدفع والده المعاق للمشاركة في إحياء زيارة الاربعين في مدينة كربلاء المقدسة لتقديم العزاء والمواساة بهذه المناسبة الاليمة.

العالم - خاص بالعالم

وفي ذات الطريق الذي يسلكه الطفل محمد يشارك مجموعة اخرى من الاطفال في المواكب الحسينية الخدمية و منهم طه و رفاقه وهم يعملون على اعداد الطعام للزوار.

مشاركة الاطفال في تقديم الخدمة يراه الزائرون هنا انه لايمكن النظر له بطريقة عابرة لكونها مناسبة تعد مدرسة لاعداد الاجيال الناشئة على النهج الحسيني المحمدي القويم.

مشاهد انسانية عظيمة تضمنتها زيارة الاربعين و التي تتمثل بمشاركة الأطفال الذين يمثلون ملائكة الارض و هم يتبارون فيما بينهم لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام بكل اخلاص و تفاني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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