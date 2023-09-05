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زيارة الأربعين.. هبة من الله تعالى

زيارة الأربعين.. هبة من الله تعالى
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لاستمرار توافد الزوار إلى مدينه كربلاء المقدسة، للمشاركة في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في أكبر تجمع بشري على الإطلاق.

ويواصل محبو اهل البيت عليهم السلام السير على الاقدام في مسيرة إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث يتواصل تدفق ملايين الزوار من داخل العراق ومن المنافذ الحدودية مع ايران ودول اخرى متجهين الى مدينة كربلاء المقدسة.

ولم تعد زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام حدثاً محلياً أو إقليماً بل تجاوزت الحدود وأصبحت حدثاً عالمياً تتداوله حتى وسائل الاعلام الغربية وتسلط الضوء على هذه المسيرة المليونية.

ومع اقتراب ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) لهذا العام، فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوار الامام الحسين (ع)، وموائد الضيافة التي يقيمها المحبون على طريق النجف - كربلاء لإطعام المعزّين. وكان الهاشتاغ الأكثر تداولاً حول المناسبة هو #كربلاء، و#كربلاء_المقدسة، و #زيارة_الأربعين، و #طريق_العشق، #زيارة_الاربعين، و #فضل_زيارة_الحسين، و #زيارة_الحسين_عليه_السلام.

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