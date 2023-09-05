الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان لاتحاد علماء المسلمين يشعل ضجة.. والسبب؟

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أحدث بيان أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يتخذ من قطر مقرا له، أحدث جدلا في عدد من الدول العربية بعدما انتقد ما أسماه التوجه إلى إقامة حفلات صاخبة وماجنة في دول إسلامية وعربية، تسيء إلى الرموز الاسلامية.

العالم - خاص العالم

ورغم أن البيان لم يذكر أي بلد بالإسم، إلا أن كثيرين اعتبروا أنه موجه للسعودية. في المقابل هناك من اعتبر أن البيان جاء بخلفية سياسية مشيرين إلى أنه محظور في دول عدة منها السعودية.

على مواقع التواصل حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لبيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وعلق "يحيى بن احمد" : "لا خلاف على هذا البيان المستنكر للحفلات الماجنة إلا من في قلبه مرض !! مع أن البيان موجه للجميع، العجيب في الأمر أن الردود الجارحة و المستنكرة لهذا البيان جاءت من السعودية"

"العُرَضي" بدوره علق: "صحيح أن بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جاء دبلوماسيا إلى حد المداهنة و تحاشى التسمية بالإسم.. و فوق ذلك لم يوقعه سوى اثنين فقط من العلماء"

في المقابل كتب "خالد الحسيني" : "يا جدعان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مدرج على قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تفتكرو علشان ايه يعنى! عشان ضد الحفلات مثلا".

روابط ذات صلة

تحرك برلماني في مصر بعد صورة محمد صلاح بالمتحف البريطاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيان لاتحاد علماء المسلمين يشعل ضجة.. والسبب؟

زيارة الأربعين.. هبة من الله تعالى

بيان الاتحاد العالمي للمسلمين بشأن الحفلات يثير الجدل.. قرصنة "اكس"

أسلحة هجومية أميركية في قاعدة 'عين الأسد' غربي العراق

تزامنا مع اربعينية الامام الحسين (ع).. رئيس الجمهورية يزور محافظة خراسان جنوبي غدا الاربعاء

رئیس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتوجه الى كربلاء عبر منفذ خسروي