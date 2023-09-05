بيان لاتحاد علماء المسلمين يشعل ضجة.. والسبب؟

العالم - خاص العالم

ورغم أن البيان لم يذكر أي بلد بالإسم، إلا أن كثيرين اعتبروا أنه موجه للسعودية. في المقابل هناك من اعتبر أن البيان جاء بخلفية سياسية مشيرين إلى أنه محظور في دول عدة منها السعودية.

على مواقع التواصل حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لبيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وعلق "يحيى بن احمد" : "لا خلاف على هذا البيان المستنكر للحفلات الماجنة إلا من في قلبه مرض !! مع أن البيان موجه للجميع، العجيب في الأمر أن الردود الجارحة و المستنكرة لهذا البيان جاءت من السعودية"

"العُرَضي" بدوره علق: "صحيح أن بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جاء دبلوماسيا إلى حد المداهنة و تحاشى التسمية بالإسم.. و فوق ذلك لم يوقعه سوى اثنين فقط من العلماء"

في المقابل كتب "خالد الحسيني" : "يا جدعان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مدرج على قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تفتكرو علشان ايه يعنى! عشان ضد الحفلات مثلا".