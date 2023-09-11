  هل للمكسرات مدة صلاحية وما هي علاماتها

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يمكن أن تبقى لأسابيع و شهور بعد تاريخ انتهاء الصلاحية . و لإطالة مدة صلاحية المكسرات . يقوم بعض الأشخاص بتجميدها لإبقائها طازجة. في حين يقوم آخرون بتحميصها في مقلاة بالفرن لإحيائها.

بالرغم من أن درجات الحرارة المنخفضة قد تحافظ على الزيوت الطبيعية في المكسرات ، إلا أنها قد تضعف مذاقها و نكهتها ، يجب تخزينها في حاوية محكمة الغلق في مكان ليس دافئًا أو باردا . إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن شهر و حتى 6 أشهر فهنا يمكن تخزينها في المجمد .

تختلف سرعة تلف كيس المكسرات، باختلاف أنواعها، وكيفية تخزينها. يمكن أن تكون حبوب الصنوبر آمنة للاستهلاك لمدة شهر إلى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها، عند تخزينها في المخزن وخمسة إلى ستة أشهر عند وضعها في الفريزر.

اللوز والجوز مدة صلاحيهم تصل إلي عامين حيث ان قشرتهم الخارجية قوية وتمكنهم من الحفاظ على الزيوت والفيتامينات الموجوده بها في حال حفظت في مكان جاف بعيد

عن الرطوبة والحرارة. ولكن كيف يمكنك بالضبط أن تحافظ على المكسرات طازجة لفترة أطول؟

وفقً للموقع، إن القاعدة الذهبية، لإطالة العمر الافتراضي لها، هي تخزينها في أكياس أو حاويات محكمة الإغلاق، للحفاظ على مستوى ثابت من الرطوبة. يوصي الخبراء بتقسيم كيس كبير من المكسرات، إلى عدة أكياس صغيرة للتخزين، لأنه بعد فتح الكيس، ستبدأ في التأكسد بسرعة.

بمجرد تعبئتها، ستكون المكسرات جيدة للاستخدام، لمدة ثلاثة أشهر في درجة حرارة الغرفة، وستة أشهر في الثلاجة، وحوالي عام أو أكثر في الفريزر. يختلف الوقت المحدد اعتمادًا، على نوعها الذي تقوم بتخزينه، لكن هذه قاعدة أساسية جيدة يجب اتباعها.

هناك العديد من الطرق لمعرفة ما إذا كانت مكسراتك قد بدأت في الفساد، وتدل على انتهاء صلاحيتها، وهي وجود ثقوب في الأكياس التي تحفظ بها المكسرات يدل على وجود السوس بها وفسادها.

تجمع أي حشرات، أو انتشار بقع التعفن الخضراء، على حبات المكسرات، ظهور رائحة نفاذة مغايرة لرائحة المكسرات الأصلية، رائحة تشبه رائحة الزيت العطن. كما أن بلل المكسرات يدل على فسادها. بالإضافة إلى تغير الطعم.