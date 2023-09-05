طريق بين النجف كربلاء المقدستين يشهد اكبر تظاهرة راجلة في العالم

العالم - مراسلون

طريق يا حسين وباتجاه مرقده المقدس في كربلاء الشهادة تتجه جحافل الزائرين، وعلى طول الطريق انتشرت مواكب من دول مختلفة ، فهذا موكب ثار الله من لبنان ، وهذه خيمة عبدالله الرضيع لدولة الكويت وغيرهما الكثير من المواكب الاجنبية تشارك العراقيين في خدمة زائري ابي الاحرار عليه السلام

الزائرون الوافدون من مختلف الدول الاجنبية اشادوا بما قدمه اصحاب المواكب من خدمات وفرت لهم المأكل والمشرب واماكن الاستراحة والمبيت، فهي بذلك خففت عنهم اعباء المسير الطويل.

وتحول الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء المقدستين والممتد الى ثمانين كيلومترا الى اكبر تظاهرة راجلة في العالم ، يحث فيها الزائرون الخطى نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام للمشاركة في احياء مراسم ذكرى اربعينيته.

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