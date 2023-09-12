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تقييم تأثير التدخين في نفسية المدخن

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكتشف علماء جامعة أرهوس الدنماركية أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب.

العالم- منوعات

وتشير مجلة Acta Psychiatrica Scandinavica، إلى أن الباحثين درسوا بيانات تخص 350 ألف شخص.

واكتشفوا أن الشخص يبدأ بالتدخين عادة قبل سن العشرين وغالبا ما يصاب الأشخاص باضطرابات نفسية بالمتوسط في عمر 30-60 عاما ومعظمهم من المدخنين.

ويزداد احتمال انضمام الطفل إلى قافلة المدخنين إذا كان والداه أو أحدهم من المدخنين. وقد تمكن الباحثون من تحديد الجينات التي تزيد من احتمال أن يصبح الشخص مدخنا. وهذه الجينات يمكن أن تكون مرتبطة بخطر الإصابة بالأمراض النفسية.

ويقول الباحثون: "والتفسير الآخر لهذه المسألة هو أن التدخين يسبب التهابا في الدماغ، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى تلفه وبالتالي إلى اضطرابات نفسية مختلفة. ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد الأسباب الدقيقة".

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