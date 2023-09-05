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إثر هجوم إرهابي..

مقتل العشرات من جنود وعناصر داعمة للجيش في بوركينا فاسو

مقتل العشرات من جنود وعناصر داعمة للجيش في بوركينا فاسو
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة الأركان البوركينية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها،بمقتل 17 جندي و36 عنصر متعاون مع جيش بوركينا فاسو، بهجوم إرهابيين في شمال البلد.

العالم - افريقيا

وأضافت أن الوحدة التي تعرضت للهجوم كانت منتشرة في كومبري بمقاطعة ياتينغا، للسماح بإعادة سكان تركوا المنطقة منذ أكثر من عامين بعدما طردهم الإرهابيون.

ولفتت أيضا إلى "ثلاثين جريحا تم اجلاؤهم والاهتمام بهم".

وأوضحت هيئة الأركان إن "عمليات رد" إتاحت "تحييد العديد من المهاجمين" و"تدمير معداتهم القتالية"، مؤكدة "استمرار العمليات في المنطقة".

وشددت على"اتخاذ كل التدابير الضرورية لشل العناصر الارهابية الفارة".

وتعاني بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، عنفا إرهابيا منذ 2015 أسفر عن أكثر من 16 ألف قتيل بين مدنيين وعسكريين، وفق منظمة "اكليد" غير الحكومية، وتسبب بنزوح أكثر من مليوني شخص.

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