مقتل العشرات من جنود وعناصر داعمة للجيش في بوركينا فاسو

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وأضافت أن الوحدة التي تعرضت للهجوم كانت منتشرة في كومبري بمقاطعة ياتينغا، للسماح بإعادة سكان تركوا المنطقة منذ أكثر من عامين بعدما طردهم الإرهابيون.

ولفتت أيضا إلى "ثلاثين جريحا تم اجلاؤهم والاهتمام بهم".

وأوضحت هيئة الأركان إن "عمليات رد" إتاحت "تحييد العديد من المهاجمين" و"تدمير معداتهم القتالية"، مؤكدة "استمرار العمليات في المنطقة".

وشددت على"اتخاذ كل التدابير الضرورية لشل العناصر الارهابية الفارة".

وتعاني بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، عنفا إرهابيا منذ 2015 أسفر عن أكثر من 16 ألف قتيل بين مدنيين وعسكريين، وفق منظمة "اكليد" غير الحكومية، وتسبب بنزوح أكثر من مليوني شخص.