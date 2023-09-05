بلومبيرغ: زيادة صادرات النفط الإيراني إلى الصين

العالم - إيران

وكتبت بلومبيرغ في تقرير أن إيران أرسلت مؤخرا المزيد من النفط إلى سوق النفط، وقالت مصادر مطلعة على مبيعات النفط الإيراني أن صادرات النفط الإيراني وصلت الآن إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا، وهو ما يقرب من طاقتها، ولو زاد الطلب، يمكن لطهران أن تزيد صادراتها مرة أخرى، لكن من غير المرجح أن تكون أكثر من المستوى الحالي؛ ويكاد يتم إرسال الحجم الإضافي من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، ووفقا لإحصائيات Tanker Trucks زادت شحنات النفط الخام الإيراني إلى الصين إلى ما بين 1.4 و 1.9 مليون برميل يوميا.. وكان هذا الرقم أقل من مليون برميل يوميا العام الماضي.

علاوة على ذلك ادعت "بلومبيرغ" أن صادرات النفط الإيراني التي زادت، قد تنخفض بسبب انخفاض الطلب في آسيا مع نهاية الصيف.

وبحسب مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، وجدت إيران زبائن جدد في مصافي التكرير الخاصة الصينية، التي تبحث عن موردي النفط مع تخفيضات إنتاج أوبك+، لكن في الوقت نفسه، أشارت هذه المصادر إلى أن الصيانة الموسمية في المنشآت النفطية قد تخفض الطلب.

وقال راسل هاردي، المدير التنفيذي لمجموعة فيتول تريدرز، إنه بالإضافة إلى تأثير الطلب الموسمي، فإن الصادرات والإنتاج المرتفع على المدى الطويل سيحدان من الكمية التي يمكن للبلاد شحنها.

وقال إن إنتاج النفط الإيراني وصل حاليا إلى 3.1 مليون برميل يوميا وتخطط إيران لزيادة إنتاجها إلى 3.4 مليون برميل يوميا، وهو قريب من مستوى ما قبل العقوبات البالغ 3.8 مليون برميل يوميا.