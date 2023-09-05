مراسل العالم: أكثر من 25 مليون زائر لكربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين(ع)

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واشار مراسلنا الى أن الزيارة تسير بانسيابية عالية وسط اجراءات امنية وخدمية مشددة منوها الى أن هناك اكثر من 25 مليون زائر عربي واجنبي ومن مختلف المحافظات العراقية جاؤوا الى كربلاء المقدسة حيث توزعت هذه الاعداد خلال اكثر من 15 يوم، وصلوا الى كربلاء المقدسة.

ولفت مراسلنا الى أنه ومنذ 15 يوم حتى الان ما زالت الحشود تتوافد الى كربلاء المقدسة ومن باب قبلة الامام الحسين عليه السلام نشاهد انسابية واضحة بدخول المواكب العزائية حيث بدات هذه المواكب منذ ظهيرة هذا اليوم وستمتد الى منتصف هذه الليلة من اجل تقديم العزاء والمواساة في ذكرى أربعينيه استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

وقال مراسلنا أنه وقبل اقل من ساعة وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برفقه وزير الداخلية العراقي الى محافظه كربلاء المقدسة وعقدا اجتماعا في مبنى الحكومة المحلية من اجل الاطلاع على الخطط المحلية والخدمية من اجل زيارة الاربعين موجها بدعم وتقديم كل الخدمات اللازمة للزوار وعبر التفويج العكسي.

وقال مراسلنا أن عددا كبير من السيارات من الوزارات العراقية التطوعية وصلت الى مدينه كربلاء المقدسة وبدات تنقل الزوار الذين اتموا زيارة الاربعين وهناك اكثر من 25,000 عنصر أمني من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي يشاركون بتأمين الحماية بزيارة الاربعينية كما قسمت المدينة المقدسة قسمت الى ثلاثه اطواق امنيه تحيط بالعتبات المقدسة من اجل تامين الحماية كما ان طيران الجيش العراقي يساهم في تأمين الحماية لاجواء هذه المدينة و ان هنالك اكثر من 5000 متطوع يشاركون واستعانت بهم بهما العتبتين العباسية والحسينية.

ويشارك ملايين المسلمين في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بمدينة كربلاء المقدسة، في أكبر تجمع بشري على الإطلاق. وأعرب الزوار الإيرانيون عن شكرهم وتقديرهم لكرم الضيافة في العراق.

ويواصل محبو اهل البيت عليهم السلام السير على الاقدام في مسيرة إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث يتواصل تدفق مئات آلاف الزوار من داخل العراق ومن المنافذ الحدودية مع ايران ودول اخرى متجهين الى مدينة كربلاء المقدسة.

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