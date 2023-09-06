كيف تقرأ استمرار الحصار على الشعب اليمني عبر الأمم المتحدة؟

العالم – ما رأيكم

وقال وزير حقوق الانسان في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن علي الديلمي إن الأمم المتحدة فشلت فشلا ذريعا في ما يخص الملف اليمني.

وقال الوزير الديلمي إنه كان بإمكان الامم المتحدة أن تلعب دورا مناسبا منذ بداية العدوان على اليمن. مشيرا الى أن دور الأمم المتحدة هو حماية المدنيين وعدم تعرضهم الى أي مخاطر أو حصار، مؤكدا أن الامم المتحدة تركت الملفات الانسانية وتحركت في ملفات سياسية.

وزير حقوق الانسان في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن أكد أن الكويت كانت قد حذرت من حرب اقتصادية قد تستهدف الشعب اليمني وهو ما جرى. مشيرا الى أن الولايات المتحدة هي التي لعبت دورا في تخفيض المساعدات لليمن بسبب مصالحها ومصالح شركائها والتي تقدمها على حقوق الإنسان.

وأضاف أن لدى الجمهورية اليمنية مقدرات اقتصادية كبيرة، تطالب صنعاء بالإفراج عنها.

من جهته قال الباحث السياسي عبد شبيب أن الولايات المتحدة تريد أن تحول الورقة الغذائية الى ورقة ضغط وابتزاز عبر الأمم المتحدة.

وأشار عبد شبيب الى أن واشنطن تريد أن تحول شروط الهدنة الى صالحها في ظل تمسك قيادة صنعاء بمطالبها.

وأضاف أن الوضع في اليمن الآن في حالة معلقة لأن الهدنة انتهت وكل الخيارات في الساحة اليمنية مفتوحة مشيرا الى أن الولايات المتحدة هي التي دخلت الآن على الخط في الشأن اليمني وكأن دور التحالف بات ينتهي.

عبد شبيب أكد أن الولايات المتحدة ربما تعد لحرب تركيبية جديدة في اليمن وإن الجانب الاقتصادي والمالي ربما يكون ورقة ضغط للدخول في هذه الحرب.

ما رأيكم؟

ماذا يعني تواطئ الامم المتحدة بشأن الملف الإنساني في اليمن ومشاركة الأميركي بهذه السياسة بحسب صنعاء؟

هل تستخدم الورقة الإنسانية كورقة ضغط تريد منها قوات التحالف تأخير التسوية الثابتة؟

ما هو السبب الرئيس لعدم الوصول لحل نهائي للأزمة اليمنية وإلغاء الوضع معلقا؟