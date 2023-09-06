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في لقائه مع فيصل المقداد...

الصايغ ينقل محبة وتقدير الشعب والقيادة في الإمارات لسورية

الصايغ ينقل محبة وتقدير الشعب والقيادة في الإمارات لسورية
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مع رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة إلى اجتماع الحوار السياسي العربي الياباني المنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وزير الدولة أحمد علي الصايغ، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين.

العالم-سوريا

وأكد المقداد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين سورية والإمارات، والتي تعززت في ظل قيادة الرئيس السوري بشار الأسد و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن التقدير للدور الذي قامت به الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، والذي دافعت خلاله عن المصالح العربية، كما ثمّن المقداد الموقف الإنساني للإمارات في دعم سورية خلال كارثة الزلزال الذي ضربها.

بدوره نقل الصايغ محبة وتقدير الشعب والقيادة في الإمارات لسورية قيادةً وشعباً، معرباً عن تطلع الإمارات لتعافي سورية السريع واستعادتها لدورها الذي ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة والدول العربية.

كما التقى المقداد رئيس وفد السعودية نائب وزير الخارجية وليد عبد الكريم الخريجي حيث أكد الجانبان حرص البلدين على تطوير مستوى علاقاتهما الثنائية، وعبّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي تشهده هذه العلاقات بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال القمة العربية في جدة.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتم التوافق على متابعة التنسيق والتشاور بما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر اللقاءين مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا وجمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية المغتربين والمستشار باسل سكوتي من سفارة سورية في القاهرة.

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في لقائه مع فيصل المقداد... الصايغ ينقل محبة وتقدير الشعب والقيادة في الإمارات لسورية

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