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تفاصيل إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس المحتلة

الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة بوقوع العملية التي نفذها شاب فلسطيني عند أحد ابواب البلدة القديمة في القدس المحتلة وباب الخليل في القدس المحتلة في منطقة يكثر فيها تواجد المستوطنين الاسرائيليين.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن تلك العملية قد اسفرت عن ثلاث اصابات خطيرة جدا في المستوطنين حيث ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تتواجد في هذه المنطقة عند باب الخليل في البلدة القديمة، وتتواجد ايضا باعداد كبيره في باب العامود وما يؤدي لهذا الباب.

ولفت مراسلنا إلى انه وبحسب ما اوضحت المصادر الطبية عن المصاب أن اصابته خطيرة ويبلغ من العمر 17 عاما كما تحدثت المصادر الفلسطينية رغم انه شاب من احد احياء مدينة القدس المحتلة.

وبين مراسلنا ان هذه العملية تأتي ردا عما حصل مع النساء في مدينة الخليل اللاتي تمت تعريتهن من قبل أحد المجندات قبل أيام وهنالك حالة غضب في الضفة الغربية.

أصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أحدهما بجراح خطيرة في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، بالقرب من باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة ثلاثة مستوطنين احدهما أصيب في الرقبة بعملية طعن في شارع يافا بالبلدة القديمة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن قوات الاحتلال استنفرت في مكان العملية، وزعم أن القوات حيدت المنفذ، واعتقلته بعد عملية ملاحقة ومطاردة قصيرة.

وأغلق جيش الاحتلال، حاجز قلنديا بالقدس، بحسب ما أفادت مصادر مقدسية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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