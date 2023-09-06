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شاهد.. ابناء الجالية الاسلامية في كندا يحيون ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع)

الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أحيت الجالية الإسلامية في مدينة لافال بمقاطعة مونتريال في كندا ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام بمسيرة حاشدة.

العالم - الاميركيتان

وسار المحبون من أبناء الجالية الإسلامية من أمام تجمع شباب لافال، حاملين الرايات الحسينية مواساة لسبايا أهل بيت النبوة عليهم السلام.

وأعقب المسيرة مجلس عزاء حسيني شارك فيه ممثلو الهيئات الإسلامية، وعلماء دين، ورئيس بلدية شمال مونتريال بالوكالة عبد الحق ساري، ورئيسة مقاطعة سان برينو "ايزابيل بيشيه"، والقنصل العام للقنصلية العراقية في مونتريال "اغادير نقيب"، وأبناء الجالية الاسلامية.

هذا ويحيي الملايين أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة في العراق والعالم، في مشهد يتكرر ويزداد توسعا كل عام.

ففي العراق أعلنت العتبة الحسينية أن نحو 22 مليون زائر عربي وأجنبي ومن شتى محافظات العراق جاؤوا الى كربلاء المقدسة. وتوزعت هذه الأعداد على الأيام الخمسة عشر الأخيرة.

وقالت هيئة السياحة العراقية إن عدد الزائرين الذين دخلوا العراق عبر منافذ البلاد بلغ في آخر احصائية نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف زائر.

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شاهد.. ابناء الجالية الاسلامية في كندا يحيون ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع)

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