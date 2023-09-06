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عدد العائلات العابرة لنهر الفرات تجاوز 2500 عائلة..

غارات جوية على مقرات الإرهابيين جنوبي إدلب

غارات جوية على مقرات الإرهابيين جنوبي إدلب
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا ان عدد العائلات العابرة لنهر الفرات تجاوز 2500 عائلة هربا من الاشتباكات الدائرة في دير الزور في شرق هذا البلا.

العالم - سوريا

وقال المراسل ان عدد العائلات التي عبرت نهر الفرات باتجاه المناطق الآمنة في ريف دير الزور تجاوز 2500 عائلة وذلك هرباً من الاشتباكات الدائرة بين ميليشيا "قسد" وما يسمى "مجلس ديرالزور العسكري" مدعوما بعدد من أبناء المنطقة.

واضاف انه تم تأمين كافة احتياجات العوائل من قبل الجهات المعنية بالتعاون مع الوحدات الإدارية والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي.

في خبر أخر اعلن مراسل قناة العالم عن تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي فوق ريف إدلب وغارات جوية على مقرات إرهابيي "أنصار التوحيد" بمحيط الفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

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عدد العائلات العابرة لنهر الفرات تجاوز 2500 عائلة.. غارات جوية على مقرات الإرهابيين جنوبي إدلب

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