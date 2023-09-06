الحكم بالسجن 22 عاما على 'مدبر' هجوم 'الكابيتول'

العالم - الاميركيتان

وخلال الأسبوع الماضي حكم على 4 أعضاء آخرين في مجموعة "براود بويز" أدينوا إلى جانب انريكي تاريو بالسجن لفترات تراوح بين 10 سنوات و18 سنة. وكانت العقوبة الأقسى حتى الآن 18 سنة وصدرت في حق ستيوارت رود مؤسس الميليشيا اليمينية المتطرفة "أوث كيبر".

في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 اقتحم نحو 200 عنصر من "براود بويز" مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي لمحاولة منع المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم حطم تقاليدنا الراسخة بالانتقال السلمي للسلطة".