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هادي العامري يشكر جميع المساهمين في نجاح الزيارة الأربعينية

هادي العامري يشكر جميع المساهمين في نجاح الزيارة الأربعينية
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعرب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري عن شكره وتقديره لكل الذين ساهموا في نجاح مسيرة اربعين الامام الحسين عليه السلام.

العالم - العراق

وجاء في البيان الذي اصدره العامري بهذه المناسبه: نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لمراجعنا العظام، وللمسلمين كافةً، ولأتباع أهل البيت خاصةً، وللجموع المؤمنة التي قصدت كربلاء الأباء بنفوسٍ موقنة وبقلوبٍ مبصرة، زاحفةً لمعانقة ثراها، وتعفير جباهها بأديمها الطاهرين.

واضاف: كما ننتهز هذه الفرصة العظيمة، لنتقدم بوافر الشكر والثناء والتقدير، للحسينيين الأوفياء والزينبيات الأبيات، من أصحاب المواكب الخدمية، والقوات الأمنية المخلصة، والجهد الخدمي الساند الذي أبدته الوزارات الأتحادية والحكومات المحلية في المحافظات التي شهدت مسيرة العشق الحسيني الخالد. السلام على الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى جبل الصبر وحاملة لواء التبيين وبث الوعي في الأمة ولفت إنتباهها لعظم المظلومية وهول الفاجعة، عقيلة الطالبيين، زينب الكبرى “عليها السلام. ولاجعله الله تعالى آخرَ العهدِ لأحباب الحسين “عليه السلام”، لزيارته وتجديد عهد الولاء له، والبراءة من أعدائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

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