تصاعد الإحتجاجات والعمليات ضد الإحتلال أدى لتراجع الإستثمارات

العالم - خاص بالعالم

قناة كان الرسمية نشرت استطلاعا للراي ابرز بان اكثر من 76 بالمائة يعتقدون ان الوضع الاقتصادي في العام الاخير يسير نحو الاسوء واكثر من ٤٧ بالمائة من الاسرائيليين متشائمين من الواقع الاسرائيلي.

وقال عصمت منصور الخبير بالشان الاسرائيلي:"ان الازمة السياسية العميقه التي تمر بها "اسرائيل" اثرت على جميع مناحي الحياة بما فيها الاقتصاد وتحديدا موضوع الاقتصاد، حيث ان الاقتصاد هو عامل الجذب الاساسي للاستقرار داخل "اسرائيل" حيث نشهد الان تراجعا في قوة عملة الشيكل وهروب الاستثمارات وتصنيف "اسرائيل" الائتماني يتراجع".

محللون اقتصاديون في كيان الاحتلال عزوا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكيان إلى أمرين الأول انتشار الاحتجاجات ضد خطّة التعديلات القضائية، التي طرحها نتنياهو، والثاني تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية.ووفق قناة بلومبرج فان الاستثمار الاجنبي في كيان الاحتلال انخفض بشكل كبيير.

فيما قال عماد ابو عواد مدير مركز مسار للدراسات:"في الاونه الاخيره شهدت" اسرائيل" تراجعا في الاستثمارات وكذلك ضعف في قوة الشيكل واذا ما استمرت هذه الحالة فان الاقتصاد الاسرائيلي بالتاكيد سيتاثر وسيكون هنالك انعكاسات سلبية لان الازمة الداخلية الاسرائيلية بدأت تفقد السوق الاسرائيلي الثقة وهذا مرده بطبيعة الحال الى الشعور العام بانه لا حل قريب للازمة الاسرائيلية الداخلية".

اكثر ما يوجع السياسيين الاسرائيليين هو الانهيار الاقتصادي.

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