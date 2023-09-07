روسيا: تسليم قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا يكشف عدم إنسانية واشنطن

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضافت السفارة، في بيانها على تيلغرام: "من الواضح أن واشنطن، المهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، بل وحتى تعريض مصير أجيال بأكملها للخطر".

وشدد البيان على أن واشنطن، تقوم بشكل متعمد "بنقل أسلحة العمل العشوائي" إلى نظام كييف.

وأشارت السفارة الروسية إلى أن الجانب الأمريكي "يعرف جيدا، أن انفجار هذه الذخيرة يؤدي لتشكيل سحابة إشعاعية متنقلة، وأن الغبار المشع يستقر في مختلف الأعضاء، ويسبب الأورام الخبيثة، كما يؤدي إلى تثبيط وظائف الجسم. في العراق ومنطقة البلقان لا يزال آلاف المدنيين يعانون من الأورام نتيجة استخدام الأمرdكيين لليورانيوم المنضب".

وأكد بيان السفارة الروسية على أن واشنطن بتزويد نظام كييف بهذه الذخيرة، تحاول خداع نفسها وترفض قبول فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وتابع البيان: "لن يتغير مسار العملية العسكرية الخاصة بسبب ذلك، وسيواصل الجيش الروسي بشكل منهجي طحن الأسلحة الغربية المقدمة لنظام زيلينسكي. الإدارة الأمريكية بهذا التصرف، تكشف عن وجهها الحقيقي وتؤكد أنها غير مبالية على الإطلاق بحاضر ومستقبل أوكرانيا وجيرانها الأوروبيين".

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن إمداد أوكرانيا بقذائف باليورانيوم المنضب، هو عمل إجرامي من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف نائب الوزير، في كلمته خلال ندوة "تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية" في بيشكيك اليوم الخميس: "هذا التصرف ليس مجرد خطوة تصعيدية، بل هو انعكاس لتجاهل واشنطن الصارخ للأثر البيئي لاستخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة العمليات القتالية".

وشدد ريابكوف على أنه تم نشر مئات من شهادات الخبرة في جميع أنحاء العالم تتضمن آراء علماء البيئة والأطباء والكيميائيين حول الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة للبيئة.

وقال: "الأمريكيون لا يبالون بكل ذلك. ومن الواضح أنه لن يتم استخدام هذا النوع من السلاح على أراضيهم. ومن الواضح أنهم لا يهتمون بمن سيتنفس بعواقب هذه القذائف، وأين ستتراكم، وما هي العواقب التي ستتسبب بها بالنسبة للذين يقاتلون الآن، وماذا سيحدث للأجيال التي ستعيش على هذه الأرض".

وخلص نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن هذا العمل الإجرامي يظهر مدى وقاحة الموقف الذي يحدد سياسة الولايات المتحدة في الاتجاه الأوراسي.

ويتم الحصول على اليورانيوم المنضب بعد عزل منه النظير 235، وهو قريب من حيث الكثافة من العنصر الكيميائي التنغستن (الذي يستخدم في صناعة الأسلاك المتوهجة في المصابيح الكهربائية)، مما يجعل من الممكن استخدامه في نوى القذائف الخارقة للدروع، التي تعتبر أصغر حجما، ولكن لها تأثير ضار أكبر بكثير.

والنشاط الإشعاعي لليورانيوم المنضب أقل من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الخام الطبيعي، ولكنه، مثل المعادن الثقيلة الأخرى، سام ويمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية سلبية للغاية، بما في ذلك أمراض الأورام الخطيرة.

وكان البنتاغون قد أعلن يوم الأربعاء عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، ضمت لأول مرة قذائف اليورانيوم المنضب.