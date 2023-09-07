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الاحتلال یقرر بشرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة المحتلة

الاحتلال یقرر بشرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة المحتلة
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، اليوم الخميس: إن ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال"، أصدر قراراً الليلة الماضية، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

العالم - الاحتلال

وحسب وكالة فلسطين اليوم أضاف شعبان في بيان صحفي، أن التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، أصبحت أبرز عناوين حكومة الاحتلال الحالية، التي يتحكم بها ويديرها قادة عصابات المستوطنين.

وبين أن بؤرتين تقعان جنوبي محافظة الخليل وهما "أفيجال، وعشهئيل"، والثالثة تقع في محافظة أريحا، وكلها عشوائية وأقيمت عام 2001.

وأشار إلى أن خطوة الاحتلال الأخيرة جاءت تجسيداً لقرار دولة الاحتلال بشرعنة 10 بؤر استيطانية في شباط الماضي، واليوم تقوم بإجراءات تثبيتها من خلال تعديل مناطق نفوذها، بمعنى أن سلطات الاحتلال قررت تخصيص أراضٍ أخرى لصالح هذه البؤر من أجل توسعتها مستقبلا على حساب أراضي المواطنين.

وأعاد شعبان التذكير بخطورة قرار حكومة الاحتلال تقليص خطوات المصادقة على المخططات الاستيطانية، مبيناً أن ما نراه اليوم من تسارع كبير في مسألة إقرار البؤر وتثبيتها وتوسيعها يعد انعكاساً لقرار الاحتلال الأخير المتمثل في تقديم صلاحيات موسعة لوزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريتش في مسألة التوسع الاستيطاني.

وحذر من أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات احتلالية أخرى للسيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع جديدة خطيرة على الأرض، لطالما أن العالم يمارس ازدواجية المعايير ويصمت أمام جريمة الاحتلال مكتملة الأركان.

ودعا شعبان جميع الأطر الرسمية والشعبية والفصائل الوطنية إلى ضرورة الإسراع في المشاركة في إنجاز إستراتيجية وطنية تعزز أطر المقاومة الشعبية، باعتبارها الوسيلة الأنجع في مقاومة مخططات الاحتلال وإحباطها.

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