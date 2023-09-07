الصفدي: الأردن ليس مستعدا لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين

العالم - الاردن

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأيرلندي ميهال مارتن، في عمّان، إن "الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين"، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهؤلاء اللاجئين"، حسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف أن "الأردن مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة السورية وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة آمنة للسوريين في وطنهم".

وكان الأردن أعلن أن برنامج الأغذية العالمي بصدد قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في البلاد، وأنه لا يستطيع تحمل "العبء" وحده.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إن برنامج الأغذية العالمي أعلن عن تقليص المساعدات المقدمة لتشمل فقط 2.5 مليون لاجئ من أصل 5.5 مليون شخص يعتمدون على البرنامج في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، وذلك "بسبب أزمة تمويل غير مسبوقة".

بدوره، أعلن البنك الدولي موافقته مؤخرا، على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك بناء على طلب الحكومة الأردنية، ليصبح في 31 يناير/ كانون الثاني 2024".

في هذه الأثناء، بحث الرئيس السوري بشار الأسد، في يوليو/ تموز الماضي، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين بلديهما.