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نائب وزير الدفاع الايراني: الامن المستديم سائد بمحافظة كردستان

نائب وزير الدفاع الايراني: الامن المستديم سائد بمحافظة كردستان
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للشؤون التنسيقية الايرانية العميد "مهدي خواجه أميري" بان الامن المستديم سائد ​​في محافظة كردستان نتيجة شجاعة وتضحيات قوات الجيش والامن وإنفاذ القانون الذين يعملون ليل نهار.

العالم- ايران

وقال العميد مهدي خواجه أميري، اليوم الخميس، خلال زيارته لمعبر باشماق الحدودي في مدينة مريوان بمحافظة كردستان غرب ايران: الشرطة تعمل بروح جهادية وثورية من أجل الأمن والاستقرار النفسي للشعب، ونحن نقدر هذه الجهود.

وذكر أن قوى الامن الداخلي في البلاد تعمل بجد من أجل توفير الأمن للشعب واضاف: ان الشرطة، كسائر قوات إنفاذ القانون، بذلت الكثير من الجهود في مهمة "الأربعين"، ويجدر بنا ان نشكرهم على ذلك.

وأشار نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة إلى الخدمات الجيدة جداً التي قدمتها كردستان لزوار الأربعين وتابع: تم اتخاذ إجراءات بنية تحتية جيدة في هذه المحطة والحدود الأخرى.

ونوه كذلك إلى ولاء اهالي كردستان للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأضاف: لقد خدم اهالي كردستان زوار الأربعين الحسيني بمحبة، وهو أمر جدير بالتقدير.

وتقع حدود باشماق على بعد 15 كيلومتراً غرب مدينة مريوان.

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نائب وزير الدفاع الايراني: الامن المستديم سائد بمحافظة كردستان

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