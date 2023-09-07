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الخارجية الايرانية: الاعتداء على الفلسطينيات يشكل فضيحة لحماة كيان الاحتلال

الخارجية الايرانية: الاعتداء على الفلسطينيات يشكل فضيحة لحماة كيان الاحتلال
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتداء جنود الكيان الصهيوني على عدد من النساء الفلسطينيات واصفا هذا الاجراء بالوقح .

العالم- ايران

وكتب كنعاني، ردا على الاعتداء الوقح لجنود الكيان الصهيوني على عدد من النساء الفلسطينيات، عبر صفحته الشخصية على موقع " ايكس" : ان الجيش الإسرائيلی الإجرامي، بالإضافة إلى معاناته من جنون الإرهاب وارتكاب المجازر مصاب بجميع أنواع الأمراض النفسية والأخلاقية المزمنة.

واضاف: إن الاعتداء الوقح الذي قام به جنود هذا الكيان على عدد من النساء الفلسطينيات خلال مهاجمتهم الخليل أمر مدان ويشكل فضيحة لحماة هذا الكيان.

وصرح قائلا : يتوقع من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ان يقوما بتنفيذ مسؤولياتهما.

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