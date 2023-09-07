بالفيديو.. شغب وفوضى داخل لواء "جولاني" بجيش الاحتلال

العالم - الاحتلال

ووثّق مقطع فيديو قصير، نشرته وسائل إعلام عبرية منها موقع "واللا"، أحداث شغب في مركز تدريب تابع للواء "جولاني".

ويظهر في الفيديو حالة من الفوضى داخل مركز التدريب وعشرات الجنود يكسرون الصناديق ويمزقون الأعلام ويقلبون الطاولات ويرمون حقائبهم الشخصية ويلقون حاويات القمامة على الطرقات.

وذكر موقع "واللا"، أن سبب الفوضى هو قرار فصل الجنود في نهاية الدورة التدريبية.

وأضاف أن القضاء العسكري حكم على تسعة جنود متورطين بالسجن لمدة 28 يوماً.

في حين ذكرت صحيفة "معاريف"، أنه تقرر طرد ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الدورة، بالإضافة إلى عقاب قائد الفريق.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الحادث بـ "السلوك الخطير"، متوعداً بالتعامل معه بعد إجراء التحقيقات على أساس أنه "سلوك خطير".

وتحفظ الجيش على ذكر اسم القاعدة العسكرية أو تحديد موقعها.

يذكر أن لواء "جولاني"، تابع لسلاح المشاة أُسس قبل إعلان قيام كيان الاحتلال في شباط/فبراير 1948.

ويعد أحد ألوية "النخبة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعرف أيضاً باسم "اللواء رقم 1"، وأبرز مناطق الانتشار في الجبهة الشمالية.