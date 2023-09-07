القوات المسلحة الايرانية تتمتع بالدفاع الجوي المتفوق في المنطقة

العالم-ايران

وقال العميد تنكسيري خلال لقائه قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد أمير صباحي فرد: "يمتلك اليوم الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحدث الأنظمة وأفضلها تجهيزًا، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أن قواتنا المسلحة تتمتع بالدفاع الجوي المتفوق في المنطقة ، والأعداء يعلمون ذلك جيدا".

وقال العميد تنكسيري إن القوة الدفاعية وقوة الردع لإيران الإسلامية الباعثة للاطمئنان هي نتيجة وحدة وتضامن القوات المسلحة تحت اوامر وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وقال: هذا التضامن والوحدة بين القوات المسلحة يبعث على ارتياح سماحة قائد الثورة الاسلامية وفخر الشعب الايراني العظيم.

واضاف: بفضل الجهد الكبير والثقة بقدرات الشباب والعلماء في داخل البلاد، تجاوزنا نطاق الشعارات ودخلنا ساحة العمل والخبرة و تحولنا الى قوة في المنطقة والعالم.