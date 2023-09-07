ولي عهد الكويت يزور الصين قريبا

العالم - الكويت

والتقى وزير الدفاع الكويتي، أحمد فهد الأحمد،بالسفير الصيني لدى الكويت، تمهيدا للزيارة المرتقبة لولي العهد، التي يرأس خلالها وفدا يضم وزراء الخارجية والنفط والمالية والتجارة.

وجاء ذلك وفق بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة للجيش، اليوم الخميس، خلال استقبال الشيخ أحمد الفهد في قصر السيف وبحضور وزراء وسفير الصين لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي.

وأفاد البيان بأن الحكومتين الكويتية والصينية تعملان على الإعداد والترتيب للزيارة الهامة لنائب الأمير وولي العهد إلى الصين.

ومن المتوقع ان تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات عدة اهمها اتفاقية تشغيل "ميناء مبارك" .