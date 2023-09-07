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ولي عهد الكويت يزور الصين قريبا

ولي عهد الكويت يزور الصين قريبا
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، عن زيارة ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، للصين، في وقت لاحق من هذا الشهر.

العالم - الكويت

والتقى وزير الدفاع الكويتي، أحمد فهد الأحمد،بالسفير الصيني لدى الكويت، تمهيدا للزيارة المرتقبة لولي العهد، التي يرأس خلالها وفدا يضم وزراء الخارجية والنفط والمالية والتجارة.

وجاء ذلك وفق بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة للجيش، اليوم الخميس، خلال استقبال الشيخ أحمد الفهد في قصر السيف وبحضور وزراء وسفير الصين لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي.

وأفاد البيان بأن الحكومتين الكويتية والصينية تعملان على الإعداد والترتيب للزيارة الهامة لنائب الأمير وولي العهد إلى الصين.

ومن المتوقع ان تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات عدة اهمها اتفاقية تشغيل "ميناء مبارك" .

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