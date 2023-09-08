ضمن فعاليات زيارة الأربعين.. خط أطول مصحف بأيدي الزائرين

العالم - العراق

وقال مسؤول مركز التبليغ القرآني منتظر المنصوري: "تحت شعار (عهداً مع القرآن) وردّاً على محاولات انتهاك حرمة كتاب الله تعالى، بادر مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة وبرعاية مباركة من المشروع التبليغي الذي تقيمه الحوزة العلمية في النجف الأشرف بإطلاق مبادرة خط القرآن الكريم من قبل الزائرين ليحقّق بذلك الحضور القرآني المميز خلال أجواء زيارة الأربعين وتعميقاً لنشر ثقافة كتاب الله باغتنام هذه الأجواء المباركة ونتوقع حضورها اللافت والمؤثر بين الزائرين".

وأضاف المنصوري: "تم تصميم المصحف كاملاً على قماش مخملي بطول (٣٠٠م) ليكون بذلك الأطول من نوعه في مثل هذه الزيارات المليونية"، لافتاً إلى أن "الكوادر العاملة في المركز برفقة طلبة المواهب من قراء وحفاظ القرآن الكريم يشرفون على عملية خط المصحف حيث تم تخصيص محطة قرآنية على طريق (يا حسين) نجف كربلاء، من أجل شمول أكبر عدد من الزائرين المشاركين من مختلف بقاع العالم".

وتابع "بعد إنجاز خط المصحف الشريف بشكل كامل سيكون ضمن مقتنيات متحف العتبة المقدسة وشاهداً على ارتباط طريق زائري الأربعين بنفحات كتاب الله الكريم".

وبادر عدد من الشخصيات العلمائية ونخبة بارزة من رجال الدين بالمشاركة في مبادرة خط مصحف الأربعين والتي أطلقها هذا العام مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة على طريق الزائرين.

حيث كانت هناك محطة متميزة أخرى عبر مشاركة ضيوف موكب نداء الأقصى المقام برعاية العتبة الحسينية المقدسة والذي ضمّ نخبة من رجال الدين المنتمين لعدد من المذاهب الإسلامية ويمثّلون مختلف الدول العربية والإسلامية حيث كانت هناك مشاركات واضحة ومتميزة عبر التفاعل بخط المصحف المبارك، فيما عبّروا عن مدى إعجابهم بمثل هذه الأفكار التي توثّق العلاقة بين كتاب الله تعالى وطريق المسير لسيد الشهداء (عليه السلام).