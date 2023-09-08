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الاعرجي: بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران

الاعرجي: بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الخميس، ان بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران.

العالم - العراق

وقال الأعرجي في منشور على منصة "أكس" ، ان "بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران".

واضاف "نؤكد حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات البلدين الجارين، بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز أمن واستقرار المنطقة".

وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر أحمديان، وخلال اللقاء مع مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي في طهران قبل اشهر، قد وصف الاتفاق الأمني ​​المذكور، والذي جاء نتيجة أشهر من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات المعنية في البلدين، بأنه إجراء مناسب واستراتيجي للغاية وأكد على التنفيذ الصارم لبنوده.

وقال: نتوقع من الحكومة العراقية ضمان أمن حدود البلاد مع إيران في أسرع وقت ممكن مع إنهاء تواجد العناصر المناهضة للثورة الاسلامية المتواجدين في العراق في إطار هذا الاتفاق.

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