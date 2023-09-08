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مع الحدث..

أهداف مباحثات وفد السلطة الفلسطينية في السعودية

الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

وفد من السلطة الفلسطينية في السعودية للتباحث في مسار الدفع باتجاه التطبيع بين الرياض وتل أبيب الذي تقوده واشنطن.

العالم - مع الحدث

فما أهداف مباحثات وفد السلطة الفلسطينية في السعودية بشأن التطبيع؟ على ماذا تتركز المباحثات في ظل دفع واشنطن الرياض للتطبيع مع تل أبيب؟ هل تنتظر السلطة تنازلات من حكومة نتنياهو أم هي المستعدة لتقديمها؟ وكيف تنظر فصائل المقاومة الفلسطينية لهذه الحركة المنسقة مع الأميركيين؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى زيارة وفد السلطة الفلسطيني الى الرياض بشأن التطبيع المحتمل بين السعودية وكيان الاحتلال برعاية أميركية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

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