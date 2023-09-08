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وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب

وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

احرق المغاربة علم كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال وقفة غاضبة ضد التطبيع مع الاحتلال أمام مبنى البرلمان المغربي في العاصمة الرباط.

العالم - الاحتلال

وجاء الاحتجاج أمام البرلمان بشكل رمزي، رفضا لزيارة رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان 'النعم ميارة' إلى تل أبيب، التي تم تأجيلها وليس إلغاؤها.

وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي نظمت الوقفة إنه تم التراجع عن احتجاج ضخم كان محضرا له، بعد إرجاء الزيارة.

وبرر مجلس المستشارين التأجيل بوعكة صحية ألمت بميارة في ختام زيارته للاردن.

ويعتبر ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز كان سيزور كيان الاحتلال الإسرائيلي،عقب استئناف تطبيع العلاقات المتوقفة منذ العام 2000.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

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وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب

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