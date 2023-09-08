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آية الله اعرافي: امواج مسيرة الأربعين ستهزم الاستكبار العالمي

آية الله اعرافي: امواج مسيرة الأربعين ستهزم الاستكبار العالمي
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

صرح امام جمعة مدينة قم آية الله علي رضا اعرافي بان مسيرة الاربعين تحمل رسالة لاميركا والكيان الصهيوني واعداء الاسلام مفادها بان هذه الامواج هي صحوة العالم الاسلامي والمقاومة في سبيل الله وستستمر وتهزمهم باذن الله.

وقال عضو مجلس خبراء القيادة في خطبة الجمعة لهذا الاسبوع في مدينة قم: اليوم، في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة، بقيادة الولي الفقيه، نشهد جهود الشباب في الجهاد في سبيل الله، وهؤلاء الشباب باقتدائهم بالحاج قاسم يتخذون الخطى في طريق الولاية وتؤدي جهودهم الى شموخ جبهة المقاومة.

*رسالة الأربعين إلى المستكبرين في العالم

وأشاد مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالعراق شعبا وحكومة والحشد الشعبي والمواكب والشعب والحكومة في إيران خاصة وزارة الداخلية، وقال: ان الأربعين الحسيني يحمل رسالة لأميركا و"إسرائيل" واعداء العالم الاسلامي أن هذه الموجات هي صحوة العالم الإسلامي والمقاومة في سبيل الله والتي ستستمر وتهزمكم بإذن الله.

وقال إمام جمعة قم: نشهد هذه الأيام أن حرق القرآن حر لكن الحجاب ممنوع (في اوروبا). الدفاع عن فلسطين ولبنان مخالفة لكن تدخل اميركا في حرب أوكرانيا وإرسال قذائف اليورانيوم المنضب اليها حر. على اميركا وسائر مجرمي ومستكبري العالم أن يعلموا أن "الأربعين" سيأتي ويمرغ انوفهم بالتراب.

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