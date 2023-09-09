آخر تطورات الإشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى بلوغ عدد الجرحى حتى الان 14 جريحا، 10 منهم جراء الاشتباكات داخل المخيم و4 خارج المخيم منهم ثلاثة لبنانيين واحد العمال المصريين.

ولفت مراسلنا الى أن هذه الاشتباكات تتركز الان في المحاور التقليدية منطقه البركسات والبستان اليهودي، وتمتد ايضا بين الفينة والاخرى الى محاور أخرى، كحطين والى الصفصاف والى التعمير التحتاني، وتستخدم خلال هذه الاشتباكات قذائف صاروخية وقذائف الهاون وتحصل على مسافه صفر بين المتشابكين من حركه فتح والمجموعات الاسلامية المتشدده المسلحة داخل المخيم وهي تطال جميع الاطراف التي تحيط بالمخيم.

وأوضح مراسلنا إلى أن الجيش اللبناني كان قد فرض طوقا امنيا مشددا حول السير باتجاه الجنوب من الجسر الاول باتجاه المعبر البحري وباتجاه بيروت من جسر الزهراني باتجاه المعبر البحري باتجاه بيروت توخيا من الاصابات بالرصاص الطائش بسبب وجود العديد من القذائف التي تسقط وخاصة قبل قليل حيث سقطت قذيفة قرب احد مطاعم الوجبات السريعة وقرب الجامعة اللبنانية وكان هنالك اصابة لمواطن لبناني جراء هذه القذيفة.

وكان قد قتل ثلاثة اشخاص وجرح اربعة عشر آخرون في تجدد الاشتباكات قبل ظهر اليوم السبت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان بين عناصر من حركة فتح ومجموعة تطلق على نفسها اسم 'الشباب المسلم'.



وأدت الاشتباكات كذلك إلى اندلاع عدد من الحرائق في محيط المخيم، وعملت فرق الدفاع المدني بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني على إخمادها.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى أكثر من خمسة وثلاثين جريحا، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة منذ اندلاع الاشتباكات أول أمس الخميس.

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