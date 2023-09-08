المجلس العسكري للنيجر ينفي نشر بوركينو فاسو قوات قتالية

العالم- إفريقيا

إلى ذلك أوردت وسائل إعلام افريقية أنباء تفيد بوصول عدة وحدات عسكرية من القوات المسلحة لبوركينا فاسو إلى النيجر.

وكان وزيرا خارجية بوركينا فاسو ومالي أوليفيا رومبا وعبدولاي ديوب، عقب زيارتهما إلى النيجر، شهر أغسطس الماضي أكدا في تصريحات بأن التدخل العسكري في النيجر سيعد بمثابة إعلان حرب على بلديهما.

وكانت بنين وغينيا بيساو وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال قد أعلنت عن استعداها للتدخل العسكري في النيجر من خلال تشكيل فرق تحت رعاية "إيكواس"، فيما يجري الآن إعادة تجميع القوات في البلدان المجاورة للنيجر، ولا يستبعد خيار جذب قوات دول أخرى للمنظمة.