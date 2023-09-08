الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس العسكري للنيجر ينفي نشر بوركينو فاسو قوات قتالية

المجلس العسكري للنيجر ينفي نشر بوركينو فاسو قوات قتالية
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

نفى المسؤول الإعلامي لمجلس الحكم العسكري في النيجر نشر وحدات عسكرية من بوركينا فاسو في النيجر بإطار الشراكة القتالية بين البلدين، وإنما في إطار التدريب في مجال مكافحة الإرهاب.

العالم- إفريقيا

إلى ذلك أوردت وسائل إعلام افريقية أنباء تفيد بوصول عدة وحدات عسكرية من القوات المسلحة لبوركينا فاسو إلى النيجر.

وكان وزيرا خارجية بوركينا فاسو ومالي أوليفيا رومبا وعبدولاي ديوب، عقب زيارتهما إلى النيجر، شهر أغسطس الماضي أكدا في تصريحات بأن التدخل العسكري في النيجر سيعد بمثابة إعلان حرب على بلديهما.

وكانت بنين وغينيا بيساو وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال قد أعلنت عن استعداها للتدخل العسكري في النيجر من خلال تشكيل فرق تحت رعاية "إيكواس"، فيما يجري الآن إعادة تجميع القوات في البلدان المجاورة للنيجر، ولا يستبعد خيار جذب قوات دول أخرى للمنظمة.

روابط ذات صلة

النيجر تقرر إعادة فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه منذ شهر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية السودانية تهاجم بيان الإتحاد الإفريقي

يتسبب بأزمة كبيرة خلال الساعات الماضية.. مرشح محتمل لرئاسة مصر ينوي التعاون مع الإخوان

قبيلة النعيم تعلن دعم دولة سوريا ومحاربة حركات الانفصال

لافروف يكشف عن محاولة تفجير أنابيب الغاز في البحر الأسود

بطريقة مموهة.. دور تخريبي امريكي في شمال شرق سوريا

وقفة لـ'حماس'في رفح دعما للقدس والأقصى والضفة