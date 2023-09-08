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بينهم سنة وشيعة وفرس وبلوش وطلبة وجامعيون..

القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم

القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون السياسية والاجتماعية رضا شريفي بان حشدا من اهالي المحافظة الشيعة والسنة سيلتقون قائد الثورة الاسلامية يوم الاثنين من الاسبوع القادم.

العالم- ايران

وقال شريفي في تصريح له اليوم الجمعة انه اثر طلبات الأهالي المتكررة والمتابعات من قبل المسؤولين المحليين، فقد تقرر أن يلتقي 2000 شخص من الشيعة والسنة في هذه المحافظة مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يوم الاثنين المقبل.

واوضح شريفي إن قائمة الأشخاص الذين سيلتقون قائد الثورة يجري إعدادها حاليا واضاف: نحاول أن نجمع أشخاصًا من مختلف الشرائح، من الشمال إلى الجنوب، الشيعة والسنة، الفرس والبلوش، الجامعيين والتلامذة، الشريحة النسوية، النشطاء الثقافيين، رجال الأعمال، الاتحادات المهنية، ليشمل طيفا واسعا من المواطنين اجمالا.

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بينهم سنة وشيعة وفرس وبلوش وطلبة وجامعيون.. القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم