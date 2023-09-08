القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم

العالم- ايران

وقال شريفي في تصريح له اليوم الجمعة انه اثر طلبات الأهالي المتكررة والمتابعات من قبل المسؤولين المحليين، فقد تقرر أن يلتقي 2000 شخص من الشيعة والسنة في هذه المحافظة مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يوم الاثنين المقبل.

واوضح شريفي إن قائمة الأشخاص الذين سيلتقون قائد الثورة يجري إعدادها حاليا واضاف: نحاول أن نجمع أشخاصًا من مختلف الشرائح، من الشمال إلى الجنوب، الشيعة والسنة، الفرس والبلوش، الجامعيين والتلامذة، الشريحة النسوية، النشطاء الثقافيين، رجال الأعمال، الاتحادات المهنية، ليشمل طيفا واسعا من المواطنين اجمالا.