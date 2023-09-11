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محلل سياسي: المغرب لم يصدر نداءات إستغاثة بسبب الزلزال

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد ابراهيم زوين الاعلامي والمحلل سياسي من الدار البيضاء بوجود تعبئة كبيرة شاملة من كافة أطراف المجتمع المدني والحكومة المغربية والمسؤولين، ويحاولون من جانبه ان يساعد ويدعم كل المتضررين من هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز الأعنف منذ قرن.

العالم - خاص بالعالم

ولفت زوين انه لم يشهد المغرب مثل هذا الزلزال من قبل وان الدعم المسانده ومساعده سواء كانت مادية ومعنوية او عينية وجميعها من الحكومة والسلطات ومن المجتمع المدني ووجود التعبئة الكبيرة من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية وكذلك رجال الدرك عن طريق طائرات الهليكوبتر وكافه المعدات من اجل انقاذ وارسال المساعدات وتقديم الدعم الطبي من خلال الاطقم الطبية لجميع المتضررين جراء الزلزال.

واشاره زوين الى ان المغرب لم يوجد لم يصدر بلاغات ونداءات استغاثة كونه يعلم جيدا والحكومة والدولة المغربية بانهم بامكانهم ان يسيطروا على أضرار الزلزال والوضع الذي يعاش، فصحيح ان هنالك بعض الصعوبات المتعلقة بالمسالك الوعرة والشبكات الطرقية احدث فيها الزلزال الاضرار لكن مستوى المساعدات والدعم كلها متوفرة على الرغم من تقديم بعض الدول المساعدة، منوها أن حصيلة ضحايا الزلزال في ارتفاع مستمر والسلطات تعلن اختفاء قرى بكاملها.

وحول توقع انتهاء عمليات الانقاذ لفت زوين الى أنه يصعب ان نتحدث عن موعد او تاريخ لانتهاءعمليات الانقاذ بحسب الظروف الطبيعية لاسيما ان هنالك هزات ارتدادية يصعب جدا تحديد موعد محدد لها ولا زالت تبذل الجهود الكبيرة والتعبئة الشاملة من جميع الاطراف وحتى العامل النفسي مؤثر جدا فهنالك متطوعين من اطباء نفسانيين واخصائيين يقدمون الدعم المباشر والغير مباشر من شأنه ان يخفف الألام النفسية على المتضررين وسيتم تجاوزهذه المحنة قريبا.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا إلى 2497، وعدد الجرحى إلى 2476، من جرّاء الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة في المغرب يوم الجمعة الماضي.

ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن، بدعم من فرق أجنبية، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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