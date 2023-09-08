أرمينيا: مستعدون لبحث آليات لوقف التصعيد مع أذربيجان

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت الخارجية الأرمنية في بيان لها، يوم الجمعة، إن "أرمينيا لا تزال ملتزمة بحل جميع القضايا القائمة مع أذربيجان بالطرق الدبلوماسية حصرا".

وأضافت أن "تصريحات أذربيجان حول أي استفزازات من قبل أرمينيا كاذبة تماما. ولا توجد لدى أرمينيا أي نوايا لتصعيد التوتر، بل بالعكس لا تزال أرمينيا منفتحة على مناقشة آليات وقف التصعيد التي كانت قد عرضتها سابقا".

وأكدت أن "أرمينيا مستعدة لمواصلة المناقشات مع أذربيجان مع أول فرصة سانحة".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ وتبادل الاتهامات بين البلدين بالتصعيد والتحضير للعمل العسكري.