تراجع منظومة الردع لدى الجيش الصهيوني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت البشتاوي إلى أن فرص خوض حرب في ساحة أو أكثر من ساحة من قبل الجيش الصهيوني قد تراجعت بسبب الأزمة الداخلية العميقة داخل الكيان.

وأضاف أن قدرات الجيش الصهيوني و إمكانية خوضه حروبا خارج الكيان قد تضائلت وأصحبت محدودة جدا بسبب تراجع منظومة الردع لدى الجيش الصهيوني، و بسبب عدم وجود ضمانة -حتى ولو بنسب قليلة- أن يستطيع هذا الجيش تحقيق أي نجاح في جبهة من الجبهات في ظل التراجع الموجود.

وقال: إن الأمر أصبح يتعلق بأزمة عميقة داخل الكيان، و عدم قدرة الكيان تصدير أزماته إلى الخارج، حيث باتوا يتحدثون عن خوف من خوض حرب داخلية.

ونوه البشتاوي أنه و في كيان الاحتلال لا تتعلق المواضيع الخارجية بقرارات الحكومة الإسرائيلية، بل إنها تحتاج إلى موافقة الإدارة الأميركية، مبينا: فالضفة الغربية وغزة هي شأن خارجي وليس داخليا.. ولا يمكن أن يشن الكيان الصهيوني أي حرب أو عملية عسكرية بدون موافقة من الإدارة الأميركية.

وشدد على أن: الآن نرى معظم المساهمين بالحراك الاحتجاجي الداخلي في تل أبيب أو غيرها من المدن هم من القادة السابقين في الجيش.. فالأزمة عميقة و كبيرة، لا يستطيع أن يخرج منها الجيش الصهيوني أو الحكومة الصهيونية بأي عمل على الجبهات الخارجية.

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