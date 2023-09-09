السوداني يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب 

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، ويؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب الشقيقة".

وأعلن رئيس الوزراء، عن "الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية يوم أمس الجمعة، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وأضراراً مادية كبيرة".

وعبر، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب البيان، عن "خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها"