السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد وقوع زلزال مدمر...

السوداني يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب 

السوداني يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب 
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن تعازيه إلى المملكة المغربية بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من مدنها، فيما أعلن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، ويؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب الشقيقة".

وأعلن رئيس الوزراء، عن "الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية يوم أمس الجمعة، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وأضراراً مادية كبيرة".

وعبر، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب البيان، عن "خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها"

روابط ذات صلة

طهران تعزي المغرب بضحايا الزلزال

إرتفاع أعداد قتلى زلزال المغرب إلى 820 ضحية و672 جريحا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غياب مفاجئ للصين وروسيا يلقي بظلاله علی قمة مجموعة الـ20

شاهد.. زلزال في المغرب لم يحصل مثيله منذ 1900

حماس و"الجهاد" تعزيان المغرب في ضحايا الزلزال

بعد وقوع زلزال مدمر... السوداني يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب 

إنطلاق فعاليات قمة مجموعة الـ20، وسط غياب مفاجئ للرئيس الصيني 

مسؤول بالحرس الثوري.. 19 سبتمبر، نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية