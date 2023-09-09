شاهد.. زلزال في المغرب لم يحصل مثيله منذ 1900

العالم - المغرب

الكارثة الأعنف خلال قرن التي تشهدها البلاد، ببضع كلمات حاولت وزارة الداخلية المغربية تلخيص حجم الدمار الذي خلفه زلزلال المغرب، وعلى الرغم من اختلاف القراءات في شدة الزلزال، إلا أن ذلك لا يقلل من خطورته وآثارة المدمرة والأضرار المادية الكبيرة التي خلفها.

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي، أشار إلى أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، في إقليم الحوز جنوب مراكش، وعلى بعد ثلاثمئة وعشرين كيلومتراً جنوب الرباط العاصمة. المعهد الجيوفيزيائي الأميركي سجل الزلزال وقدر عمقه بنحو ثمانية عشر كيلومتراً ونصف الكيلومتر في المنطقة المذكورة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي:"تخبر وزارة الداخلية في حصيلة مؤقته ان عدد الضحايا قد ارتفع للأسف ليصل الی حدود الساعة السابعة صباحاً 632 من الوفيات تغمدهم الله بواسع رحمته فضلاً عن 329 اصابة بما في ذلک 51 في حالة حرجة".

الداخلية المغربية اعلنت أن الحصيلة قاربت الألف ضحية بين قتيل وجريح، إلا أنها لا تزال حصيلة أولية قابلة للزيادة، في ظل اتساع مساحة المناطق المتأثرة بالزلزال، ووجود عدد كبير من العالقين تحت الانقاض.

وقال مراسل قناة العالم في المغرب، أشرف النقاش:"الضحايا العالقين تحت الانقاض غالبيتهم في مناطق نائية بعيدة يصعب الوصول اليها. بينما تقول السلطات انها علی قدم وساق جهزت اطقماً للوصول الی هذه المناطق واغاثة الضحايا".

زلزال أفادت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية أنه لم يحدث زلزال من مستواه في نطاق خمسمئة كيلومتر منذ عام ألف وتسعمئة. حيث شعر بالزلزال سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة، ووصل تاثيره إلى مناطق عدة في غرب الجزائر دون أضرار أو إصابات.