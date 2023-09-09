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شاهد: كم بلغت حصيلة تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة؟

السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان تجددت صباح اليوم السبت، بحسب ما أفادت منصة صدى الشتات.

العالم-لبنان

وكان أصيب 20 شخصًا جراء الاشتباكات المسلحة في المخيم خلال اليومين الماضيين، علما أن أنباء ترددت الليلة الماضية عن وقف لإطلاق النار في المخيم.

وكان 13 شخصا قد قتلوا في اشتباكات استمرت عدة أيام في 29 تموز/ يوليو في عين الحلوة بين جماعتي جند الشام والشباب المسلم المتطرفة ضد مراكز لحركة فتح وقوات الامن الفلسطيني.

وقد تجددت الاشتباكات قبل يومين ما تسبب بإصابة نحو 20 شخصا، فيما اضطرت أعداد كبيرة من سكان المخيم لمغادرته خشية من الاشتباكات التي تجددت بالمخيم الذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية حيث يقطنه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني.
الذي نفذته

يذكر أن الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية لا تدخل المخيم بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

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