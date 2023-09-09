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طهران تدين الهجوم الارهابي في دولة مالي

طهران تدين الهجوم الارهابي في دولة مالي
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

ادان المتحدث بأسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ناصر كنعاني، الهجوم الارهابي في شمال شرق مالي والذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين والعسكريين.

العالم - ايران

واعرب كنعاني عن مواساته لجمهورية مالي حكومة وشعبا ، وعبر عن تعاطفه مع ذوي ضحايا هذا الهجوم الارهابي.

وقال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية: لقد أظهر هذا الهجوم الهمجي مرة أخرى أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديدا خطيرا لاستقرار وأمن وتنمية البلدان الأفريقية، وخاصة غرب أفريقيا، وأن مكافحتهما بشكل فعال يتطلب تعاون المجتمع الدولي.

واستهدفت عملية انتحارية الجمعة معسكرا للجيش المالي في غاو. وقال الجيش المالي إن هجوما "متشعبا" وقع في منطقة المطار بواسطة آليتين مفخختين تخلله إطلاق نار أيضا دون أن يشير إذا ما كان هنالك خسائر بشرية.

وتأتي هذه العملية بعد أن تم تنفيذ هجومين في شمال البلاد الخميس أسفرا عن مقتل 64 شخصا. من بين الضحايا، كان هناك 49 مدنيا و15 جنديا.

وأعلنت «جماعة نصرة الإسلام» التابعة لتنظيم «القاعدة» الارهابي مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي المزودج.

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