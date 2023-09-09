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10 كلمات من الفارسية تستخدم في العربية.. تعرف عليها

10 كلمات من الفارسية تستخدم في العربية.. تعرف عليها
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

اللغة العربية رغم بلاغتها التي تتمتع بها، إلا انها تضم مجموعة من الكلمات التي يرجع أصلها للغات مختلفة.

العالم- منوعات

نقدم لكم اليوم مجموعة من الكلمات التي نستخدمها يومياً دون معرفتنا بأن أصلها يرجع للغة الفارسية:

1- كلمة "خندق" وتكتب بالغة الفارسية "كندكـ".

2- كلمة "شطرنج" هي اسم اللعبة الشهيرة التي أتقنها العرب وهي لعبة فارسية في الأصل وتسمى "شترنكـَ".

3- كلمة "بستان" وتكتب بالفارسية "بوستان".

4- كلمة "دفتر" هي كلمة فارسية وتعني الكراسة وتكتب بنفس الطريقة في اللغتين.

5- كلمة "التخت" هي كلمة فارسية في الأساس وتعني لوح خشبي.

6- كلمة "بلور" هي كلمة فارسية وتعني الزجاج.

7- كلمة "الخيار" وقد عرف العرب هذا النوع من الخضار عن طريق بلاد فارس ومازلنا نطلق عليه نفس الاسم حتى الآن.

8- كلمة "نموذج" هي في الأصل كلمة فارسية تحمل نفس المعنى ولكنها تكتب "نمودن".

9- كلمة "طازج" هي في الأصل كلمة فارسية وتعني الجديد ولكنها تكتب "تازه".

10- كلمة "مهرجان" هي في الأصل كلمة فارسية تتكون من قسمين كلمة "مهر" وتعني المحبة، وكلمة "كَان" نور الشمس، وتكتب بالفارسية "مهركًان"

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