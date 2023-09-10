قمة مجموعة الـ20 بنيودلهي

وقال الرئيس "ناريندرا مودي" بخطابه الافتتاحي: ان العالم يعاني من أزمة ثقة هائلة.

من جانبه، قال غوتيريش بنيودلهي ايضاً: ..اذا ما كنا أسرة واحدة حقاً فاننا أسرة تعاني اختلالات وظيفية.

مؤشرات الاختلافات.. عدم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقمة نيودلهي بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا..

مؤشرات اخرى..

عدم حضور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ومشاركة رئيس وزراء الصين بالنيابة عنه.

تكهنات.. الرئيس الصيني لم يرغب بالالتقاء بالرئيس الامريكي جو بايدن مع احتدام الخلافات الامريكية الصينية حول تايوان.



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