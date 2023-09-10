التحركات الامريكية في شرق الفرات وجنوب سوريا.. رسائل تنبيهية لمَنْ؟

وقالت في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": يجب ألا ننسى ان الرئيس الامريكي جو بايدن هو صاحب مشروع الفدرلة في العراق وسوريا، فهو يعتبر بان هذه الدول يجب ان تكون فيدرالية وليست دولاً مركزية، لذلك هو يصر على اعادة الانتشار في شرق الفرات، امتداداً ما فعله ترامب حينما اعاد التموضع وتجميع القوات الامريكية في هذه المنطقة تحت ذرائع دعماً لقسد وللعشائر والاقليات الاخرى.

واوضحت، انه خلال الاسبوعين الماضيين فتحت مسألة السويداء في الجنوب السوري لما لها خاصية في المشروع الامريكي الاسرائيلي، وفكرة فتح قواعد امريكية جديدة، مؤكدة ان قوى ممانعة وقوى مقاومة عسكرية وسياسية في هذه المنطقة عرقلت هذا المشروع الى حد ما.

واعتبرت، التحركات الامريكية في هذه المنطقة بأنها تريد ان توصل رسائل تنبيهية ليست فقط الى روسيا وايران، بل ايضاً الى السعودية والدول العربية التي بدأت العدة للعودة الى سوريا والبدء بالاعمار، وتأكيد الرسائل ان امريكا مازالت موجودة ولديها مخططات والامر بيدها، بعناوين وذرائع اقتصادية كبيرة وليست فقط سياسية وعسكرية.