وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يلتقي بمسؤولين في باكو

العالم - ايران

وتوجه نائب شؤون التعاون الدولي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد احدي یوم السبت إلى العاصمة الاذربيجانية باكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لعقد الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي والعسكري يين التعاون بين البلدين.

و التقى العميد احدي وزیر الدفاع الاذربیجاني الجنرال ذاكر حسنوف ومساعد الرئيس الاذربيحاني حكمت حاجييف ونائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف وناقشوا تطوير وتعميق العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

وتبادلا وجهات النظر حول تطوير وتعميق العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالين الدفاعي والعسكري وبعض القضايا الإقليمية والدولية.