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عقد الجلسة الأولى لمحاكمة 3 متهمين في اعتداء 'شاهجراغ' الإرهابي

عقد الجلسة الأولى لمحاكمة 3 متهمين في اعتداء 'شاهجراغ' الإرهابي
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة ۳ من المتهمين في الاعتداء الارهابي الذي استهدف مرقد "شاهجراغ" (عليه السلام) في شيراز، بحضور محاميهم وعوائل 2 من ضحايا هذا العمل الاجرامي وجمع من الجرحى والشهود في الشعبة الاولى لمحكمة الثورة الاسلامية في مدينة شيراز مركز محافظة فارس برئاسة القاضي " سيد محمود ساداتي".

العالم - ايران

يتبع..

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عقد الجلسة الأولى لمحاكمة 3 متهمين في اعتداء 'شاهجراغ' الإرهابي

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