أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 10سبتمبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-جمهوري اسلامي ..

رئيس الجمهورية لرئيس وزراء أرمينيا هاتفيا .. مستعدون لمواجهة محاولات تغيير الجغرافيا السياسية بالقوقاز .

- سياسة روز..

رئيس الجمهورية يحذر من تغيير الجغرافيا السياسية بالقوقاز.. لاتقتربوا من خطوطنا الحمراء .

- خراسان ..

انذار لمخطط ايجاد معبر صهيوني.. تحرك باكو بدعم الكيان لإحتلال مقاطعة سيونيك بأرمينيا.

- ارمان ملي ..

إنضمام الإتحاد الأفريقي ككتلة اقليمية لعضوية مجموعة العشرين بإقتراح الرئيس الهندي بقمة نيودلهي.

- جام جم ..

بدء العد العكس لنهاية لعبة ..قرب إنتهاء مهلة ايران لجمع السلاح بكردستان العراق.

- جوان..

رئيس الوزراء العراقي يؤكد جدية بغداد بشأن تنفيذ الإتفاق الأمني المبرم مع ايران .

- عصر ايرانيان ..

أوساط اعلامية أمريكية تذعن .." اية الله خامنئي حول ايران الى القدرة الأولى بالشرق الأوسط".

- قدس ..

عدم مشاركة الرئيسان الروسي والصيني في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي قلل من ثقلها.

- ايران ..

إنتهاك وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان بعد ساعات من اعلانه.

- مردم سالاري ..

أمريكا تعتزم تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ إستراتيجية بعيدة المدى .

- كيهان ..

زلزال رهيب يضرب المغرب مخلفا أكثر من الف قتيل في حصيلة غير نهائية .

- ارمان امروز ..

جمهورية أذربيجان تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أرمينيا وسط مخاوف من إندلاع حرب .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم اأحد

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1- ارمان ملي ..

تناولت العديد من الصحف الايرانية التطورات الساخنة الجديدة بجنوب منطقة القفقاس بالتحليل بمقالاتها اليوم , في هذا السياق كتبت صحيفة ارمان ملي في افتتاحيتها( الازمة بالقوقاز والتغييرات الجيوبولتيكية )..

تحشد جمهورية اذربيجان قوات كبيرة بمنطقة قرباغ وبمنتطق حدودها مع جمهورية ارمينيا فيما يبدو وانه بداية لحرب جديدة قد تكون اكثر خطورة. ان ما يحدث يشير لمحاولة باكو استغلال الانشغال الروسي بالحرب في اوكرانيا لفرض حالة امر واقع على ارمينيا عبر احتلال اراض بجنوب هذا البلد بمحاذاة الحدود مع ايران لايجاد معبر يربطها بتركيا جغرافيا.

( ايران حذرت مرارا وتكرارا من محاولات تغيير الجغرافيا السياسية بالقفقاس عبر ايجاد مثل هذا المعبر الذي يشكل تهديدا لامنها القومي)

وبالطبع ستسعى بلادنا كالعادة لتهدئة الاجواء بين هذين البلدين الجارين , لكنها لن تقف مكتوفة الايدي ابدا في حالة اصرار اي جهة على تغيير الجغرافيا السياسية والحدود الدولية المعترف بها لبلدان المنطقة , ولن تسمح بايجاد مواطئ قدم للكيان الصهيوني بهذه المنطقة.

2- ابرار ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة ابرار متسائلة في مقالها ( من الذي يؤجج نيران أزمة قره باغ؟) ..

جمهورية اذربيجان تعمدت تصعيد الاجواء مع ارمينيا لتبرير تحشيد باطار مخطط يستهدف ايجاد معبر استراتيجي يصل جمهورية اذربيجان بتركيا على حساب السيادة الارمينية.ان باكو تحشد قوات كبيرة لتنفيذ مخططها هذا بقوة السلاح عبر ضم مقاطعة سيونيك بجنوب ارمينيا بقوة السلاح.

( ايران حذرت بان مخطط ايجاد معبر "زيكزور " بالأراضي الأرمينية المحاذية لحدودها تهديد لن تسمح به لامنها القومي ولمصالحها الوطنية )

ان ايجاد مثل هذا المعبر باطار الاحلام العثمانية المعهودة يعني قطع اتصال ايران جغرافيا بارمينيا ويعني فسح المجال امام النفوذ الصهيوني بجنوب القفقاس , ومن هنا يكمن فهم معنى الدعم الذي يقدمه الكيان من جانب وتركيا من جانب اخر لجمهورية اذربيجان في هذا المخطط .

3- جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة اسلامي تقريرا يتحدث عن ( زيارة اول وفد تجاري صهيوني للسعودية )جاء فيه ..

في ظل اجواء التحركات الدبلوماسية الامريكية المكثفة لايجاد ارضية مناسبة للتطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية , تحدثت محافل اعلامية بفلسطين المحتلة عز زيارة وفد تجاري صهيوني للسعودية .

( "موقع آي 24 نيوز" العبر ذكر ان وفدا تجاريا "إسرائيليا" قام مؤخرا بزيارة السعودية للمشاركة بمؤتمر للأمن السيبيراني بالدمام )

حسب هذا الموقع , في اطار تنسيق ثنائي مسبق دخل اعضاء هذا الوةفد الاراضي السعودية بجوازات سفر غير "اسرائيلية", لكن تم تعريف الوفد خلال اجتماعات هذا المؤتمر الذي اختتم اعمال الجمعة الماضية بكونه وفدا من كيان الاحتلال . ولم يصدر بعد اي تعليق رسمي لا من الرياض ولا من تل ابيب على هذا الخبر.

4- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( تطبيع بضوء خافت للعلاقات بين الرياض وتل ابيب )..

علىى مدى الاشهر الماضية كثر الحديث عن محاولات وتحركات دبلوماسية امريكية لتقريب المسافات بين السعودية والكيان الصهيوني للتوصل الى تطبيع في العلاقات, وتحدثت اخبار وتقارير في هذا السياق عن شروط سعودية ترتبط بضمانات ترتيبات امنية مع امريكا وكذلك بتنازلات ما من قبل الكيان ايضا .

( ان بايدن يحاول عبر ايجاد تطبيع بين الكيان والسعودية تحقيق انجاز دبلوماسي كبير يعزز موقفه المهزوز في الانتخابات الرئاسية )

ولكن الامر قد لن يكون بهذه السهولة التي يتصورها البيت الابيض بواشنطن, فالسعودية تدرك قبل غيرها بان موضوع التطبيع مع الكيان سيمس بشكل جدي بمكانتها في العالم الاسلامي , خاصة وان الشعوب العربية والاسلامية ترفض جملتا وتفصيلا اي تقارب وتطبيع مع الكيان , وهذا الواقع ينطبق حتى على شعوب بلدان عربية اعترفت رسميا بالكيان منذ عقود.

5- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( اعتقال مجرمين " اسرائيليين" اثنين في دبي)..

اعلنت الشرطة الاماراتية عن اعتقال شخصين يحملان جواز سفر "اسرائيلي" كشف التحقيق عن علاقاتهما مع مافيات وعصابات صهيونية دولية .

( المشكلة الخطيرة هنا هي ان اعتقال هذين المجرمين جاء عن طريق الصدفة فحسب الاول بحادث مروري والثاني بتمرير وثيقة مزورة )

وهذا يعني ان الاعتقال لم يأت نتيجة متابعة امنية مسبقة وفي الوقت الذي كشف التحقيق معهما عن نشاطات واسعة لمافيات صهيونية تتاجر بالمخدرات والرقيق الابيض وغسيل الاموال في استغلال صارخ لاجواء الانفتاح بالامارات بعد اتفاق التطبيع بينها والكيان عام 2020 .