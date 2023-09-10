الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الجيش السوداني يرتکب مجزرة في سوق قورو وعدد القتلی في تزايد

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

شهدت سوق قورو بحي مايو في جنوب الخرطوم مجزرة راح ضحيتها 40 مواطن سوداني.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخرطوم ان أعداد کبيرة من الجرحی تتوافد علی مستشفی بشائر في حي مايو، مؤکداً احتمال تزايد عدد القتلی، لأن حالة معظم الجرحی حرجة للغاية.

ووصفت لجنة المقاومة المحلية ما جری للسوق بأنه مجزرة.

ووقعت المجزرة بعد غارة جوية للجيش السوداني استهدف فيها سوق قورو معتبراً ان السوق أصبحت هدفاً عسکرياً له بسبب تمرکز قوات الدعم السريع فيها.

وأوضح مراسل العالم نقلاً عن مصدر عسکري ان الجيش السوداني حصل علی معلومات تفيد بأن هذا السوق أصبح مرتعاً لقوات الدعم السريع يتم فيه تجنيد المواطنين استغلالاً للوضع السيء الذي يعيشونها.

ويعرف سوق قورو بمکان لبيع البضائع المسروقة من منازل السودانيين عندما اشتدت المعارک بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

روابط ذات صلة

الخرطوم.. تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب شح السيولة النقدية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في إختتام مجموعة العشرين.. لافروف:"إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرا على العام"

موظفو الكهرباء في الكويت: هل تقبلون باستمرار الظلم على أبنائكم؟

المقداد يبحث مع بيدرسون التطورات المتعلقة بمهمة المبعوث الخاص

باقري: نرحب بأي مبادرة أوروبية لفتح أبواب جديدة للتعاون

شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يرتکب مجزرة في سوق قورو وعدد القتلی في تزايد

بدء الأعمال التنفيذية لبناء مركبة فضائية مشتركة بين جامعتي طهران وموسكو