الجيش السوداني يرتکب مجزرة في سوق قورو وعدد القتلی في تزايد

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخرطوم ان أعداد کبيرة من الجرحی تتوافد علی مستشفی بشائر في حي مايو، مؤکداً احتمال تزايد عدد القتلی، لأن حالة معظم الجرحی حرجة للغاية.

ووصفت لجنة المقاومة المحلية ما جری للسوق بأنه مجزرة.

ووقعت المجزرة بعد غارة جوية للجيش السوداني استهدف فيها سوق قورو معتبراً ان السوق أصبحت هدفاً عسکرياً له بسبب تمرکز قوات الدعم السريع فيها.

وأوضح مراسل العالم نقلاً عن مصدر عسکري ان الجيش السوداني حصل علی معلومات تفيد بأن هذا السوق أصبح مرتعاً لقوات الدعم السريع يتم فيه تجنيد المواطنين استغلالاً للوضع السيء الذي يعيشونها.

ويعرف سوق قورو بمکان لبيع البضائع المسروقة من منازل السودانيين عندما اشتدت المعارک بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.