تعاون إيراني-عراقي للحد من العواصف الرملية والترابية

العالم - إيران

وفي اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية والذي يعقد في طهران، أثنى المستشار الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزراة البيئة العراقية "نظير عبود فزع" على الجهود الإيرانية المبذولة لعقد وإنجاح هذا المؤتمر موضحا بأن قضية الغبار قد استحوذت اليوم على اهتمام جميع دول العالم لافتا إلى أن هذا المؤتمر يمكن أن يكون عونا كبيرا في مواجهة خطر العواصف الرملية والترابية وإيجاد الحلول للحد من كوارثها.

وفي إشارة إلى تأثر مناخ إيران والعراق بالعواصف الترابية والرملية أفاد عبود فزع بأنه في العام الماضي استضافت إيران مؤتمرا مناخيا إقليميا لمكافحة الغبار وتم التوقيع حينها على مذكرتي تفاهم ثنائية والتي يتم متابعتها حاليا بشكل عملي.

و أعلن عبود فزع استعداد العراق للتعاون مع إيران والدول الأخرى في مجال مكافحة الغبار وقضايا المياه والبيئة في المستقبل القريب مشیرا إلی ترحيب واستقبال الجمهورية الإسلامية الإیرانية والأمم المتحدة بمقترحات العراق حول هذا الموضوع.

وفي إشارة إلى البيان الختامي الذي سيصدر في هذا المؤتمر، أعرب المستشار الفني في وزراة البيئة العراقية عن أمله في اعتماد جميع الدول لهذا البيان وبأن يكون لنتائج هذا المؤتمر مشاريع مشتركة حول الإنذار المبكر بالغبار وإنشاء صندوق دعم دولي، وأن يتم تنفيذ المشاريع المشتركة في أسرع وقت ممكن.

وأشار عبود فزع إلى أن أحد أسباب الغبار هو قلة المياه، موضحا أنه في الواقع لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردهما مع قضية الغبار هذه ولا بد من التنسيق الإقليمي، مشيرا إلى بدء التعاون في هذا الصدد مع إيران والدول الأخرى.

كما صرح عبود فزع بأنه في المستقبل القريب سيعقد العراق اجتماعا إقليميا وسيكون الاقتصاد الأخضر والمياه والتعايش مع الكربون وتغير المناخ موضوعات هذا المؤتمر، مؤكدا بذلك على إعطاء الحكومة العراقية الجديدة الأولوية للبيئة والتغير المناخي والعمل بجدية لمكافحة مخاطر هذه التغيرات.

دعم اليابان للإجراءات التي تعتمدها إيران لمواجهة العواصف الترابية

وفي هذا المؤتمر أيضا، أكد السفير الياباني لدى إيران "إيكاوا كازوتوشي" عن دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها إيران في مجال البيئة بما في ذلك مكافحة العواصف الترابية والرملية، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا المؤتمر سيحقق نتائج فعالة.

وفي سياق التعاون الاقليمي والدولي، أفاد السفير الياباني لدى إيران بأنه الآن من المهم جدا بالنسبة لليابان تنفيذ خطط مشتركة بما في ذلك إيران، مضيفا بأنه تم وضع برامج مشتركة مع دول مثل الصين وكوريا ومنغوليا بالإضافة إلى الاتفاق على ثلاث خطط عمل مع كوريا والصين.

كما أكد كازوتوشي على دعم اليابان للإجراءات التي تعتمدها إيران لمواجهة العواصف الترابية والرملية، لافتا إلى أن عام 2014 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطاع البيئة في اليابان، موضحا بأن هناك جهود مبذولة لعقد ورش عمل واجتماعات فنية مشتركة.

وأشار إلى أن القرار المقترح في هذا المؤتمر بشأن الإجراءات الوقائية والتعاون المشترك للتعامل مع العواصف الترابية مهم للغاية وعقد مثل هذا الاجتماع في إيران يمكن أن يحقق نتائج فعالة في حماية البيئة.

تلعب إيران دورا استراتيجيا في مواجهة العواصف الترابية والرملية

بدورها أشارت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية "إيف بازيبا ماسودي" إلى دور إيران الاستراتيجي في مواجهة العواصف الترابية والرملية مؤكدة على عدم تجاهل الأوضاع البيئية التي حذر منها العلماء في مختلف أنحاء العالم وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع الظواهر التي تهدد البيئة، موضحة أنه من المهم جدا أيضا إطلاق صندوق مشترك في هذا الصدد.

يذكر بأن المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية يعقد في طهران يومي 9 و 10 أيلول/سبتمبر 2023 بمشاركة ممثلين عن 50 دولة و15 منظمة دولية.