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فتیات إيران یحرزن وصافة بطولة الاتحاد لهوكي الجليد

فتیات إيران یحرزن وصافة بطولة الاتحاد لهوكي الجليد
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أحرز فريق هوكي الجليد الإيراني للفتیات مركز الوصافة في بطولة الاتحاد لهوكي الجليد للسيدات الذي أقيم بمشاركة 8 فرق في الإمارات العربية المتحدة.

العالم - إيران

وانطلقت النسخة الثانية من بطولة الاتحاد المفتوحة لهوكي الجليد للسيدات بمشاركة 8 فرق من داخل الإمارات وخارجها والتي استمرت منافساتها على صالة "الهيلي" بالعين إلى 9 سبتمبر الجاري.

وخسر فريق "إيرانمال آيس بوكس" لهوكي الجليد الإيراني للسيدات بنتيجة 4-2 في منافسة مع فريق "الظبي" الإماراتي في نهائيات بطولة الاتحاد المفتوحة لهوكي الجليد للسيدات كوصيف وحصل على الميدالية الفضية.

وبعد تحقيق 4 انتصارات ثمينة، تأهل فريق إيرانمال آيس بوكس ​​إلى نهائيات هذه البطولة، وبعد قبول الهزيمة أمام فريق الظبي الإماراتي في المباراة النهائية، اكتفى بلقب الوصيف.

وتم اختيار "هدية آقائي" من إيران كأفضل لاعبة في الفريق الإيراني في هذه المباراة.

والفرق المشاركة هي الظبي و ياس و شاهين من الإمارات و وينجز من السعودية ومسقط من عمان، بانتز من الفلبين وإيجلز من المكسيك وإيس بوكس من إيران، علاوة على مجموعة كبيرة من اللاعبات المحترفات في صفوف هذه الفرق من ألمانيا وأميركا، بما يزيد من حدة المنافسة لاختلاف مدارس لعبة كل فريق.

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فتیات إيران یحرزن وصافة بطولة الاتحاد لهوكي الجليد

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